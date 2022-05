El estudio Hangar 13 de Take-Two lleva a cabo muchos despidos

El día de hoy ha sido duro para Hangar 13, compañía subsidiaria de Take-Two, ya que los directivos decidieron hacer un recorte de personal que podría afectar a muchas personas. Esto no es algo común en la industria de los videojuegos, dado que hace no mucho Electronic Arts hizo lo mismo, sospechosamente después de terminar relaciones con FIFA.

Mediante una reunión virtual, el presidente de esta división, Nick Baynes, hizo mención de que algunos roles serían eliminados de la empresa, siendo una indirecta para llevar a cabo los despidos. Sin embargo, algunos se mantuvieron a salvo en sus puestos; incluso, el ejecutivo les dijo “ Todos los que están aquí ahora, todavía son de Hangar 13 y seguirán siéndolo”.

Un portavoz de 2K que afirmó los despidos mencionó lo siguiente:

2K está totalmente comprometido con el futuro de Hangar 13, mientras el estudio navega por un período de transición desafiante pero en última instancia prometedor. Estamos haciendo todo lo posible para trabajar con los afectados y encontrarles nuevos roles en otros proyectos, brindamos apoyo total a aquellos que no pueden ser reubicados, conectándolos con redes y recursos de la industria para encontrar nuevas oportunidades fuera.

La decisión por parte del estudio se llevó a cabo un poco después de cancelar un juego con el nombre código Mosaic, proyecto que no se dio a conocer a muchas personas más allá de la puerta cerrada. Eso quiere decir que no habría muchos roles a desempeñar, por ende, tener a personal extra era un gasto que la compañía no se daría el lujo de perder.

Actualmente están desarrollando dos juegos. Uno es una nueva entrega de Mafia, cuyo nombre en código es Nero. El otro es un juego de tenis con sobrenombre de Hammer. Eso es lo que dijo el portavoz al medio Bloomberg.

Parte del personal también está ayudando a otros desarrolladores dentro del sello editorial. Take-Two, con sede en Nueva York, tenía 7.800 empleados en marzo, se mencionó que harían lo posible por hacer transiciones de emergencia. Sin embargo, los que no encajaban los perfiles fueron echados definitivamente del estudio.

Vía: Bloomberg