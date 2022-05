Fanático de Hunter X Hunter cumple reto hasta el regreso de manga

Ha sido una semana bastante satisfactoria para los fanáticos de Hunter X Hunter, dado que hace no mucho se anunció el regreso de este popular manga de la mano de su propio autor. Sin embargo, mientras el hiatus estaba activo, algunos fanáticos llevaban a cabo algunas rutinas, y una de ellas llamó bastante la atención de las redes sociales a nivel mundial.

En 2020, el YouTuber, Totsugeki Tarue, comenzó una serie de videos con el nombre de “Mil golpes de karate hasta que Hunter x Hunter reanude su serialización”. En estos videos de una hora, el joven se pone un atuendo blanco de artes marciales mientras se transmite en vivo tirando palmadas de karate todos los días hasta que el manga reanude su publicación.

there’s this guy who livestreams himself doing 1,000 punches a day until hunter x hunter resumes serialisation and look how tattered his clothes are now compared to when he first started 😭 pic.twitter.com/NhxKsqxtDy

