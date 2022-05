Ex ejecutivo de Xbox hace una advertencia acerca de Game Pass

Desde hace ya algunos años el servicio de Xbox Game Pass se ha ido acomodando en el día a día de los jugadores en el mundo, esto se debe a la gran cantidad de juegos que tiene la plataforma. No obstante, algunos están indicando que la adición de estos servicios podría ser peligroso para la industria, aquí se incluye a un ex trabajador de la propia Microsoft.

En una entrevista reciente que tuvo Ed Fries, uno de los ejecutivos que ayudó a lanzar la primera consola de Xbox, hizo una comparación entre Spotify y la plataforma ya mencionada anteriormente. Afirmando que le asusta la presencia de este último, pues tiene presente lo que este tipo de cosas le han hecho a espacios diversos como la música.

Aquí su comentario:

Lo único que están haciendo que me pone nervioso es Game Pass. Me asusta porque hay una cosa un tanto análoga llamada Spotify que se creó para el negocio de la música. Cuando este servicio despegó, destruyó el negocio de la música, literalmente redujo los ingresos anuales del negocio a la mitad.

Está hecho para que la gente ya no compre canciones. La gente no compra canciones en el iPhone, por ejemplo, porque ¿por qué lo harías tú? Todas están en tu aplicación de suscripción. Apple dijo que van a eliminar las compras de canciones porque ya nadie las compra. Así que tenemos que tener cuidado de no crear el mismo sistema en el negocio de los juegos. Estos mercados son más frágiles de lo que la gente piensa.

Vi cómo la industria se destruía a sí misma a principios de los 80. Vi cómo el negocio del software educativo se destruía a sí mismo a mediados de los 90. Literalmente destruyeron un mercado multimillonario en unos pocos años. Así que Game Pass me pone nervioso, como cliente, me encanta. Pero no es necesariamente bueno para la industria.