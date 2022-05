Xbox responde ante críticas hacia Game Pass

El año 2022 ha sido un tanto agridulce para Xbox, pues por un lado, compraron a una de las compañías más grandes dentro de la industria de los videojuegos, Activision Blizzard; pero por otro lado, anunciaron el retraso de grandes producciones como Starfield. Esto ha llevado a la gente a criticar el servicio de Game Pass, pues se queda sin algo importante para el año.

Incluso, el medio conocido Kotaku le dedicó un artículo a la compañía, enfatizando que muchos usuarios están cancelando la membresía por falta de lanzamientos relevantes en la a plataforma. Esto llevó a la propia marca a contestar a tales críticas citando lo siguiente:

tell me you limit yourself to only AAA games without telling me you limit yourself to only AAA games

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 23, 2022