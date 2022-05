Sony afirma que los juegos descargados en el nuevo PS Plus se podrán jugar offline

Los detalles del nuevo PS Plus siguen surgiendo, pues estamos a pocas semanas de que se empiece a implementar en nuestra región, y por eso más detalles de los juegos clásicos salieron a la luz. Una de las dudas que más surgieron fue la de jugar a los títulos sin internet, pregunta que ya fue respondida por la propia Sony en una publicación de hoy.

Dentro de la denominada guía para las expansiones de PS Plus se dieron a conocer de las preguntas más frecuentes respecto a la implementación y una de las más pedidas fue la ya mencionada hace un momento. Ante esto Sony afirma que los juegos descargados serán totalmente jugables sin internet, algo que angustiaba a los potenciales clientes de Sony.

Solo hay un detalle, que la consola debe conectarse cada siete días a internet para verificar que la cuenta de la persona esté activa, algo que se hace básicamente en toda plataforma. Una vez hecho esto, podrán seguir jugando sin tener que preocuparse por la conexión.

Este es un detalle de DRM, ya que los juegos digitales necesitan verificarse para que un servidor autorice el acceso, eso sucede en Nintendo, Xbox y PlayStation en consolas de generación pasada. La implementación no le ha gustado a los fans, pues en PS3 y Xbox 360 bastaba con comprar el título para poder acceder sin ningún tipo de restricciones.

Al final de todo, la promesa que hizo Microsoft durante su conferencia en el E3 2013 se está volviendo una realidad, con cada vez más restricciones en toda plataforma, y esto no solo se limita a Xbox. El PS plus siempre ha exigido a los usuarios verificarse para jugar los títulos que regalan cada mes, por lo que no deberían extrañarse con esta implementación en los clásicos.

Vía: PlayStation