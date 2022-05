El desarrollo de Gears of War 6 podría haberse filtrado

Muchos jugadores están entusiasmados con la idea de tener un Gears of War 6, pues la quinta aventura de la franquicia dejó a todos con el sentimiento de querer cerrar una segunda trilogía. Y a pesar que The Coalition y Xbox no han dicho nada al respecto, parece ser que ya hay una pista que guía directamente hacia el posible desarrollo de este título.

En el sitio web de Microsoft, recientemente se abrió un nuevo puesto de trabajo para un técnico de captura de movimiento en el estudio ya mencionado. Se especifica que esta eventual contratación trabajará en el equipo de Gears. Dado que el trabajo de expansiones y demás ha concluido en el quinto título, es evidente que una sexta es el siguiente paso.

Si The Coalition está buscando a técnicos dentro de esta área, eso quiere decir que el proyecto podría estar un tanto frío, siendo parte del proceso de preparación para empezar a trabajar. Por ende, el desarrollo está algo lejos de ser revelado, por lo menos en 2022 es evidente que no lo vamos a ver, así que la esperanza de tener algo se va hasta el 2023.

No está de más comentar, que el equipo comentó en ocasiones anteriores estar trabajando en una nueva franquicia, una que se deslinda totalmente de las aventuras en el mundo de Marcus Fenix. Dicho juego posiblemente llegará este año, así que las armas de gran calibre quedarán relegadas un poco hasta que esta propuesta vea la luz en consolas Xbox y PC.

Recuerda que todos los títulos de la franquicia Gears of War se pueden disfrutar en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: ComicBook