El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha tenido repercusiones negativas en las carreras de los actores. En el pasado ya se había mencionado que Heard estuvo a punto de no aparecer en Aquaman and the Lost Kingdom, y ahora se ha señalado que la única razón por la que Mera aparecerá en la secuela, es por petición de Jason Momoa, el actor principal, y James Wan, el director.

Durante el juicio entre la pareja de actores, Katherine Arnold, consultora de entretenimiento, subió al estrado para testificar que Amber Heard no iba a ser contratada para Aquaman and the Lost Kingdom, esto como consecuencia a la mala publicidad que su separación de Johnny Depp ha causado. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“En febrero de 2021, hubo conversaciones de que Amber, voy a ser técnica contigo, su opción de empleo no se iba a ejercer. Entonces, es posible que no la hayan vuelto a contratar. Su equipo de gestión luchó muy duro y finalmente terminaron contratándola, pero no solo por lo que hizo su gestión, sino también porque la estrella Jason Momoa y el director James Wan se comprometieron con ella”.

Sin embargo, parece que esta situación no es tan simple como uno podría llegar a pensar. Walter Hamada, jefe de Warner Bros., fue entrevistado sobre esta situación por The Hollywood Reporter, en donde señaló que este no es el caso. El ejecutivo también negó previos reportes que mencionan una disminución en pantalla para Amber Heard.

En su lugar, Hamada señaló que la mala química entre Amber Heard y Jason Momoa, así como la estructura de Aquaman and the Lost Kingdom, fueron las razones principales por las cuales la participación de Mera en esta cinta es mínima. Esto fue lo que comentó:

“No tenían mucha química juntos. La realidad es que no es poco común en las películas que dos protagonistas no tengan química y es una especie de magia cinematográfica y editorial: la capacidad de poner actuaciones con la magia de una gran partitura y cómo juntar las piezas, puedes fabricar esa química. Al final del día, cuando ves la película, parece que tienen una gran química. Pero solo sé que durante el transcurso de la posproducción, se necesitó mucho esfuerzo para llegar allí. A veces simplemente pones los personajes juntos en la pantalla y funcionan. Es como lo que hace que una estrella de cine sea una estrella de cine. Lo sabrás cuando lo veas. La química no estaba allí… Este fue más difícil debido a la falta de química entre los dos”.

Hamada ha señalado que la historia de Aquaman and the Lost Kingdom está enfocada en la relación que hay entre Aquaman y King Orm, interpretado por Patrick Wilson. Esta es la justificación que se ofrece respecto a la disminución del papel de Amber Heard.

Aquaman and the Lost Kingdom llegará a los cines el próximo 17 de marzo de 2023. En temas relacionados, aquí te decimos cuánto tiempo aparecerá Amber Heard en esta secuela. De igual forma, la actriz habla sobre la reducción de su papel.

Nota del Editor:

Parece que todos tienen una versión diferente sobre este caso. Aunque la idea de que el papel de Amber Heard fuera reducido como consecuencia del juicio, similar a lo que ha vivido Johnny Depp en las últimas semanas, también es probable que la idea original de la secuela redujera su participación.

Vía: The Hollywood Reporter