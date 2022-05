Ya vimos cómo el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard afectó la carrera de Depp, quien no volverá a interpretar al Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Ahora, recientemente se reveló que, como varios rumores ya lo apuntaban, el papel de Heard en Aquaman and the Lost Kingdom, se ha reducido sustancialmente.

Durante su participación en el estrado, Amber Heard confirmó que las declaraciones de Johnny Depp durante su juicio, tuvieron repercusiones negativas que resultaron en una reducción sustancial de Amber Heard en la secuela de Aquaman. De acuerdo con la actriz, su relación con Warner Bros. iba por buen camino, pero una vez que el equipo de relaciones de su exesposo la llamó una “mentirosa”, las llamadas con Warner Bros. se detuvieron. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían quitado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar ningún spoiler, dos personajes pelean entre sí, y básicamente eliminaron bastante de mi papel. Simplemente, sacaron un montón”.

El contrato entre Amber Heard y Warner Bros. fue para tres películas. La primera de estas fue Justice League, seguida de Aquaman, en donde ganó un millón de dólares, y la última será Aquaman and the Lost Kingdom, con la cual esperaba ganar el doble de dinero. Sin embargo, parece que este juicio le ha puesto un alto definitivo a estos planes.

Aquaman and the Lost Kingdom llegará a los cines el 17 de marzo de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver los mejores memes de este juicio. De igual forma, Johnny Depp ha mencionado que Amber Heard trabajó en Aquaman gracias a él.

Vía: Variety