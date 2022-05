Hace un par de días se llevó a cabo la premier de la cuarta temporada de Stranger Things. Aunque aún faltan un par de semanas para el regreso de la serie a Netflix, la Alfombra Roja de este evento nos dio la oportunidad de ver a los actores juntos una vez más. Fue aquí en donde Millie Bobby Brown, quien se encarga de interpretar a Eleven, se robó la atención del público con su nuevo estilo.

Durante la premier, Millie Bobby Brown sorprendió con un nuevo vistazo. Aquí se le puede ver con un cabello de color rubio, así como un vestido blanco y negro de la firma Louis Vuitton. De esta forma, hubo varios que la compararon con Britney Spears, y hay hasta quienes qué la actriz de Stranger Things intérprete a la Princesa del Pop en una película biográfica.

millie bobby brown as young britney Spears start the campaign I'm up pic.twitter.com/Q6BnC88qY2

— millie oscar campaign manager! (@girIsivebeen) May 14, 2022