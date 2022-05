¿Qué sorpresas tiene Xbox para nosotros en su evento de verano? Aunque por el momento no hay una respuesta clara, un insider asegura que uno de los anuncios planeados para la presentación de junio sería una colección de juegos de Gears of War. De esta forma, veríamos un paquete similar al de Halo: The Master Chief Collection, pero con la franquicia que actualmente está en manos The Coalition.

El pasado mes de enero, Nick “Shpeshal Ed” Baker, miembro de XboxEra, mencionó que la compañía detrás de series como Forza, ya estaba trabajando en una nueva colección. Pese a que en su momento no se mencionó específicamente a una serie, nuevas declaraciones del insider apuntan a que se trata de Gears of Wars. Esto fue lo que se comentó en el podcast de XboxEra:

“Hace un tiempo dije que hay otra franquicia de Microsoft que recibirá el tratamiento del tipo Master Chief Collection. Creo que llegará este año. Todos lo adivinaron: si vas de noviembre de 2021 a noviembre de 2022, y observas la gran producción de juegos de Microsoft, determinas que podría ser Halo, Gears o Forza. No tendría sentido que Forza tuviera tal colección, por lo que sólo podría ser Gears of War”.

Junto a esto, Baker apunta al Xbox & Bethesda Showcase de junio como el espacio perfecto para revelar esta colección. Por su parte, no hay un comentario de Xbox o The Coalition que confirme o desmienta estas declaraciones. Sin embargo, considerando que Gears 6 sigue en una etapa prematura de desarrollo, esto de acuerdo con un reporte por parte de VGC, las posibilidades de ver esta colección son bastante altas.

Te recordamos que el Xbox & Bethesda Showcase se llevará a cabo el 12 de junio de 2022, y aquí puedes conocer más sobre este evento. De igual forma, un rumor señala que Gears 6 saldría hasta el 2025.

Nota del Editor:

Aunque todos los juegos de Gears of War ya están disponibles en Xbox Game Pass, tener una colección al estilo de Halo: The Master Chief Collection sería algo bastante interesante, y una de las cartas que podrían aliviar el retraso de Starfield. Sin embargo, es necesario, mínimo, ver un trabajo de remasterización similar al que recibió el primer título en la serie, en el resto de las entregas.

Vía: VGC