En las últimas semanas, hemos escuchado mucho sobre el futuro de Netflix, y los planes que tiene la compañía para combatir la gigantesca pérdida de usuarios a la que se enfrenta. Es en este contexto en el que un reporte ha revelado que cada episodio de la cuarta temporada de Stranger Things tiene un presupuesto de $30 millones de dólares.

De acuerdo con una investigación por parte de The Wall Street Journal, cada uno de los nuevos episodios de Stranger Things que llegarán este año, costaron $30 millones de dólares. El medio señaló que Netflix necesita tener producciones de bajos costos y que sean efectivas con el público, para así balancear el gran golpe a sus fondos que representan series como Stranger Things. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Se necesitan éxitos discretos y de costo relativamente bajo para equilibrar los costos de la programación de alto costo, como el programa lleno de efectos especiales Stranger Things, cuya nueva temporada tiene un costo por episodio de $30 millones, según gente cercana a la serie”.

En comparación, el presupuesto de la serie de televisión Halo es de $10 millones por episodio, el presupuesto de la temporada final de Game of Thrones fue de $15 millones por episodio, cada capítulo de The Mandalorian tiene un precio de $15 millones y las series de Marvel en Disney+ cuestan $25 millones por episodio. De esta forma, la cuarta temporada de Stranger Things sería una de las más caras en años recientes, solo por detrás de producciones como The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Te recordamos que la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 27 de mayo de 2022. En temas relacionados, esta es la nueva estrategia comercial de Netflix. De igual forma, la compañía le pondrá fin a las cuentas compartidas el próximo año.

Nota del Editor:

Considerando la situación que vive la compañía, es muy probable que estos presupuestos no se vuelvan a repetir. La compañía necesita más producciones como Squid Game y Virgin River, las cuales no tienen altos costos de producción, y son un éxito con el público.

Vía: The Wall Street Journal.