Netflix anuncia nueva estrategia comercial

El contenido original de Netflix es una gran apuesta. A lo largo del año pasado, vimos 500 producciones que solo se pueden encontrar en esta plataforma. Desde películas, pasando por series, documentales, hasta especiales de todo tipo. Sin embargo, la compañía tiene pensado reducir la cantidad y enfocarse en la calidad, esto para combatir la constante pérdida de suscriptores.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Netflix dejaría de lado todas las producciones que no le generen los ingresos suficientes, esto sin importar la recepción crítica. Esto no significa que disminuirán el presupuesto que tienen pensado usar. Aún hay planes para invertir $20 mil millones de dólares en todo tipo de series, películas y más, solo que la cantidad de producción será menor.

Esto significa ponerle un fin a varias relaciones con diversas casas productoras en Hollywood y todo el mundo. El enfoque está en que las superproducciones, como Stranger Things, logren entregar los retornos que Netflix espera. Aún no hay detalles sobre lo que será eliminado y lo que seguirá, pero esto podría ser el primer paso a un nuevo Netflix.

En temas relacionados, Netflix le pondrá un fin a las cuentas compartidas en 2023. De igual forma, la compañía perdió un tercio de su valor en la bolsa.

Nota del Editor:

Netflix, a diferencia de Disney+ o HBO Max, parece que no tiene una estrategia para el mercado actual. Todo lo que han lanzado, aunque algunas cosas de gran calidad, se siguen sintiendo como producciones de hace años, y no están a la par con sus competidores.

Vía: The Wall Street Journal.