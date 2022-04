Halo Infinite presenta su modo estilo battle royale

Durante el último año hemos escuchado varios rumores sobre un modo battle royale para el multiplayer de Halo Infinite. Con la segunda temporada de este título a solo unas semanas de distancia, 343 Industries ha revelado algunas de las novedades que llegarán al juego, entre ellas, un modo que si bien no lleva el nombre de battle royale, sí se siente como uno.

Por medio de un nuevo comunicado en el sitio de Halo Waypoint, 343 Industries reveló que durante su segunda temporada, Halo Infinite recibirá tres nuevos modos de juego. El más llamativo es Last Spartan Standing, en donde 12 jugadores entran en un gran mapa, y solo uno puede ser el gran ganador.

Aquí, las 12 personas contarán con cinco vidas y un set variado de armas. Al eliminar a un contrincante, puedes mejorar tu equipo. Sin embargo, al perder todas las vidas, eres eliminado. Aunque este modo no tiene el nombre de battle royale, sí posee el espíritu de uno, solo que más pequeño.

Junto a esto, la nueva temporada también introduce King of the Hill, un modo familiar y favorito de los fanáticos que regresa a Halo Infinite con un giro. Cada colina ahora cuenta con un “medidor de control”, y estos lugares ahora solo se mueven cuando un equipo llena todo el medidor de la zona. Por si fuera poco, también tendremos Land Grab, que presenta tres zonas neutrales que los jugadores deben capturar para ganar.

Otros modos en camino para la Temporada 2 incluye Ninja Slayer, en donde los jugadores obtienen municiones infinitas de Energy Swords y Grappleshot, Vampireball, y Rocket Repulsors, el cual se juega con municiones infinitas de lanzacohetes y repulsores.

La segunda temporada de Halo Infinite, conocida como Lone Wolves, estará disponible a partir del próximo 3 de mayo. En temas relacionados, aquí está el primer avance de esta temporada. De igual forma, Halo Infinite ha recibido un mod para jugar en tercera persona.

Nota del Editor:

Por fin tendremos una razón para volver a Halo Infinite. Si bien el modo que no es un battle royale, pero funciona como uno, llama la atención, lo que más me interesa es jugar King of the Hill con mis amigos, algo que hemos esperado por meses.

Vía: Halo Waypoint