Ya hay fecha para el nuevo PS Plus

Nos encontramos a un par de meses del lanzamiento del nuevo y mejorado PlayStation Plus. Previamente, solo se había mencionado que este servicio estará disponible en junio de 2022. Afortunadamente, el día de hoy se han confirmado las fechas exactas de la llegada del nuevo PS Plus en diferentes regiones.

Para comenzar, la región de Asia, con la excepción de Japón, podrá acceder al nuevo PlayStation Plus mucho antes que el resto del mundo. Específicamente, será el próximo 23 de mayo cuando países como China y más, podrán disfrutar de este servicio mejorado. Por su parte, el país del Sol Naciente podrá gozar de los juegos de PS1, PS2 y PS3 en su PS5 a partir del 1 de junio.

Continuando con las fechas, en América podremos disfrutar del nuevo PS Plus desde el próximo 13 de junio de 2022. Por último, Europa tendrá que esperar hasta el 22 de junio para gozar de los juegos clásicos, así como una extensa librería de títulos del PS4 y PS5.

Esto no es todo, ya que PlayStation también reveló que Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, República de Chipre, Rumania, Eslovaquia tendrán acceso a su servicio de la nube, con lo cual no solo podrán disfrutar de PS Now, sino que también son elegibles para una suscripción a la modalidad Premium del nuevo PS Plus. Lamentablemente, no hay información sobre México y el resto de América Latina en este punto.

Recuerda, el nuevo PS Plus llegará a nuestra región el próximo 13 de junio de 2022. En temas relacionados, la suscripción anual a PS Now ha sido eliminada. De igual forma, Sony también tiene pensado introducir publicidad en sus juegos free-to-play.

Nota del Editor:

Aún hay varias regiones de las cuales no se habla. Tal parece que Oceanía y África no existen para la compañía. Junto a esto, sigue siendo una lástima que América Latina se quede sin el acceso a los juegos de PS3, ya que solo se permitirá en regiones con acceso a la nube.

Vía: PlayStation