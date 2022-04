La semana pasada surgió un reporte en donde se mencionaba que Xbox tiene la intención de incluir anuncios específicos en juegos free-to-play. Ahora, un nuevo reporte ha señalado que Sony tiene la intención de hacer lo mismo en PlayStation.

De acuerdo con Advertising Insider, Sony estaría planeando integrar anuncios específicos y de forma más natural, como vallas publicitarias dentro de estadios de fútbol, en títulos free-to-play, esto con el objetivo de diversificar los ingresos de este tipo de juegos. Junto a esto, los usuarios también serían recompensados con skins o algún elemento por ver cierta publicidad.

A diferencia de Microsoft, quienes no tomarían parte de las ganancias de los anuncios, todavía no está claro si Sony haría lo mismo, o tomaría parte de los ingresos. Junto a esto, se menciona que la compañía detrás de PlayStation no tendría relación con empresas que recolectan información personal de los usuarios. Por si fuera poco, el reporte señala que los juegos violentos podrían no tener este tipo de publicidad.

Respecto a la fecha de lanzamiento de este programa, Advertising Insider ha mencionado que estaría disponible en algún punto a finales de este año. Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Sony, y es muy probable que la compañía no hable al respecto hasta que, en caso de que esto sí suceda, estén listos para lanzar el programa.

En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre los planes de integrar publicidad en los juegos de Xbox. De igual forma, ya puedes actualizar tu DualSense de una PC.

Nota del Editor:

Este posible nuevo sistema de monetización que Microsoft y Sony quieren implementar en sus respectivas consolas tiene que ser poco intrusivo, lo cual parece que será. Si los anuncios son parte del escenario y no hay una intromisión como en los móviles, es probable que la cantidad de personas enojadas no sea tan grande.

Vía: VGC