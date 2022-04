Devolver Digital se burla de SEGA y Sonic Origins

El día de ayer, la revelación de la fecha de lanzamiento de Sonic Origins se vio opacada por la extraña lista de contenido que estará oculto en diversas ediciones digitales y pre-órdenes. De esta forma, Devolver Digital no perdió la oportunidad para, no solo burlarse de SEGA, sino para también recordarle al público que Trek to Yomi está a nada de salir al mercado.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Devolver Digital compartió una imagen que nos muestra que puede obtener el jugador al pre-ordenar Trek to Yomi en diferentes consolas. Aquí se hace mención de un descuento del 10%, una gran aventura, gameplay adictivo, y los créditos finales.

Our marketing department created a handy guide for preordering Trek to Yomi. Please use it to navigate your path to purchase. pic.twitter.com/cN9f303FIZ — Devolver Digital (@devolverdigital) April 20, 2022

Claramente, esta es una parodia de la información que compartió SEGA el día de ayer. Esto se burla de lo ridículo que llegan a ser este tipo de prácticas en la industria de los videojuegos. Por su parte, te recordamos que Trek to Yomi llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, así como día uno a Game Pass, el próximo 5 de mayo de 2022.

En temas relacionados, aquí puedes ver el más reciente avance del juego. De igual forma, los fans no están contentos con las pre-órdenes de Sonic Origins.

Nota del Editor:

Es cierto que todo el contenido que está bloqueado en diversas versiones digitales y pre-órdenes ha eliminado parte de la emoción que los fans sienten por Sonic Origins. Lo cual es lamentable. Afortunadamente, Trek to Yomi no tendrá este problema, y ya no puedo esperar para tener este título en mis manos.

Vía: Devolver Digital