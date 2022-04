Hace un par de días surgió una acusación en contra de Nintendo of America, en donde se señala que la compañía no respetó una ley sindical de Estados Unidos. Ahora, esto ha desencadenado en una investigación que revela serios problemas con los empleados de esta compañía, rompiendo así la ilusión que muchos seguramente tenían.

De acuerdo con un reportaje de Kotaku, en donde entrevistaron a 10 empleados, la mayoría en anonimato, se ha mencionado que la situación laboral está lejos de ser la indicada, especialmente para aquellos que están bajo contratos por medio tiempo. Aquí se menciona que los trabajadores han firmado contratos obligatorios de 11 meses, con dos meses de descanso obligatorio, con lo que obtienen tareas de tiempo completo, pero sin los beneficios que aquí se encuentran.

Una vez más, los testers y equipo de control de calidad, son los más afectados. Algunos empleados han señalado que su salario es de $16 dólares la hora, una cantidad menor en comparación con otras compañías en Seattle, lugar en donde se ubica Nintendo of America. Una de las personas que dio su nombre es Jelena Džamonja, quien ha trabajado durante cinco años por medio de esta serie de contratos de medio tiempo por parte de la agencia Parker Staffing.

Esta empleada comenzó como tester en las oficinas de Nintendo, y eventualmente logró obtener más responsabilidades, como la supervisión de otros profesionales de su sector. Sin embargo, en todo este tiempo, nunca ha sido ascendida a tiempo completo. Esto fue lo que comentó:

“Hay un montón de personas con talento que encuentran los bugs más grandes que espantarían a los jugadores. Los encuentran, los reportan, y luego no les acreditan. Hiere tu orgullo porque contribuyes a esos juegos y su calidad, razones por las que los jugadores siempre vuelven. Te quieren controlar como si fueras [un trabajador] a tiempo completo, pero no tratan como si lo fueras. Puedes trabajar junto a alguien durante 20 años y no ser invitado a la comida de empresa Si estuviera a tiempo completo, me quedaría en ese trabajo para siempre. Siento que toqué un techo de cristal donde mi opinión ya no importaba”.

En este mismo sentido, Džamonja habla sobre una ocasión en donde se resbaló en el hielo, y sufrió de una contusión, pero no pudo ser atendida por el hospital de Nintendo of America, ya que ella no es una empleada de tiempo completo. Este tipo de comentarios no solo los comparten los empleados de medio tiempo, sino que también los de tiempo completo no están del todo contentos. Esto fue lo que mencionó un trabajador que permaneció anónimo:

“La sensación general es que serás castigado por ser franco en todos los niveles. Ellos saben que pueden deshacerse de los problemáticos porque tienen una cola de gente que quiere ser contratada allí”.

Džamonja ha mencionado que la situación que se vive en Nintendo of America es tensa, y nadie está dispuesto a hablar sobre los problemas laborales de forma abierta. Recordemos que fueron necesarias varias demandas, una sindicalización, y una mala percepción por parte del público para que Activision Blizzard comenzara a cambiar sus prácticas laborales.

Por el momento no hay una respuesta por parte de Nintendo respecto a este reporte. Esperemos que esta sea la alerta que necesita la compañía para cambiar la forma en la que trata a sus empleados. Considerando la situación que otras compañías están viviendo, esto podría ser suficiente para manchar la imagen de Nintendo.

Nota del Editor:

Queda claro que trabajar en una de las grandes compañías de videojuegos es un problema más que un sueño cumplido. En los últimos años, hemos escuchado casos de abuso, crunch y conductas tóxicas, y parece que todas las empresas de gran nivel tienen algo de esto.

Vía: Kotaku