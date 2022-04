PlayStation elimina la suscripción anual a PS Now

Con la llegada del nuevo PS Plus a mediados de este año, muchos fans se han preocupado sobre el precio de este servicio. De esta forma, el día de ayer se reveló un exploit que le permitió a muchos usuarios conseguir una suscripción a la categoría más cara a mitad de precio usando al PS Now. Sin embargo, esto no fue del agrado de PlayStation, quienes han eliminado abruptamente la forma de pago anual a PS Now.

Todo comenzó gracias a un exploit en la PS Store de navegadores, en donde le fue permitido a los usuarios comprar suscripciones de PS Now de un año por $60 dólares, mientras que la de PS Plus Premium costará el doble. De esta forma, una vez que el nuevo servicio llegue en junio, todas estas personas tendrían el mejor servicio a solo la mitad de precio. Sin embargo, esto ya es imposible, ya que la suscripción anual por medio de los navegadores ha sido eliminada, dejando solo la opción de pagos mensuales.

Mientras que los suscriptores de PS Now pasarán automáticamente al nivel Premium, los usuarios existentes de PS Plus pasarán al nivel Esencial sin costo adicional. PlayStation no es el único que sufre de este problema, ya que los usuarios de Xbox también han encontrado la forma de obtener suscripciones a Game Pass a precios bajos, aunque esta compañía no ha tratado de eliminar este tipo de actos.

En temas relacionados, estos son los juegos de PS Plus para abril. De igual forma, Jim Ryan asegura que más de 200 publisher estarán presentes en el nuevo PS Plus.

Nota del Editor:

Esto era de esperarse. Hubo casos en donde algunos usuarios obtuvieron hasta seis años de PS Now, los cuales se convertirán en una suscripción de un sexenio a PS Plus Premium a solo la mitad de precio. Esta no será la última vez que escuchemos algo así, los jugadores siempre encuentran la forma de sacar provecho, y pagar el mínimo.

Vía: Eurogamer