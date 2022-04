Durante los últimos días, las conversaciones que rodean a PlayStation han girado en torno al nuevo PS Plus, el cual entrará en función el próximo mes de junio. De esta forma, Jim Ryan, CEO de SIE, recientemente apareció en el podcast oficial de PlayStation, esto con el objetivo de proporcionar más información sobre este servicio.

En su plática, Ryan defendió el nuevo PS Plus, señalando que este servicio contará con la participación de grandes y pequeños publishers a lo largo de toda la industria. Si bien no se proporcionó un número concreto, el CEO mencionó que más de 200 compañías estarán presentes aquí. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Puedo asegurar que tenemos a todas las grandes editoras participando en el programa; tenemos todos los grandes nombres presentes. Tenemos grandes editoriales, pero también pequeñas editoriales independientes. Contamos con más de 200 socios que trabajan con nosotros para llevar su contenido a PlayStation Plus, por lo que la alineación será realmente sólida”.

Fuera de nombres como Marvel’s Spider-Man y Miles Morales, Returnal y God of War, aún no conocemos la lista de juegos que formarán parte del nuevo PlayStation Plus durante su lanzamiento. Aunque Ryan habla sobre más de 200 publishers, es más que seguro que esta promesa no se cumpla día uno, y pase algo de tiempo antes de ver una extensa lista de compañías third party en este servicio.

En temas relacionados, estos serían los precios del nuevo PS Plus en América Latina. De igual forma, estos son los juegos de PS Plus para este mes.

Nota del Editor:

Será interesante ver qué tipo de oferta por parte de estudios third party veremos en el nuevo PS Plus. Aunque es seguro que varios indies de primer nivel estén presentes, son las propuestas de las grandes compañías las que más llaman la atención, y se han apoderado de los rumores de los fans.

