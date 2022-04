Netflix suspende producción de Will Smith

A una semana de la ceremonia de los Óscar, la vida de Will Smith ha dado un giro inoportuno. No solo el actor ha renunciado a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sino que varios de sus proyectos se encuentran en una situación bastante complicada. Uno de estos, Fast and Loose de Netflix, parece que está a nada de ser cancelado.

De acuerdo con un reporte por parte de IndieWire, Fast and Loose, cinta protagonizada por Will Smith, ha detenido por completo su preproducción. Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Netflix, el medio ha señalado que la complicada situación en la que se encuentra Smith es en parte responsable por este inconveniente.

Ya hace un par de semanas se dio el primer contratiempo en esta producción, cuando David Leitch abandonó el puesto de director. Sin embargo, fue el comportamiento de Smith lo que le puso una pausa indefinida a esta cinta. IndieWire ha señalado que Fast and Loose tiene dos caminos. Por un lado, la producción sería cancelada en su totalidad. Por otro lado, la película seguiría en marcha, pero con otro director y actor principal.

Netflix no es la única compañía que está reevaluando su relación con Will Smith. Hace un par de días se dio a conocer que la preproducción de Bad Boys 4 también se ha detenido, esto a pesar de que Smith ya tenía parte del guion. Junto a esto, rumores han señalado que Emancipation, película de AppleTV+ protagonizada por este actor, corre el riesgo de ser cancelada.

Lo único que queda claro es que Hollywood desea alejarse del nombre de Will Smith en estos momentos. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la renuncia de Smith de la Academia. De igual forma, el actor podría perder su Óscar.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que nadie quiere asociarse con Smith en estos momentos, ponerle un fin a varios de sus proyectos suena como un paso bastante exagerado. Sí, Hollywood ha suspendido a varios actores en el pasado, pero esto en caso extremo. Por el momento parece que Smith solo necesita ocultarse hasta que la tormenta pase.

Vía: IndieWire