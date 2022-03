Will Smith podría perder su Óscar a Mejor Actor

Como seguramente ya lo saben, Will Smith explotó el día de ayer durante la presentación de los Premios Óscar, atacando a Chris Rock de una forma física, esto después de que el comediante realizó una serie de chistes sobre la condición de Jada Pinkett Smith, esposa del ahora galardonado actor de Hollywood. De esta forma, se ha revelado que Smith bien podría perder su Óscar a Mejor Actor por sus acciones cometidas.

De acuerdo con fuentes cercanas a The New York Post, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estarían considerando retirarle su Óscar por su papel en King Richard a Will Smith, ya que su conducta durante la más reciente ceremonia no se apega a los lineamientos que fueron establecidos desde 2017, esto después de todos los casos de abuso que se dieron a conocer. En respuesta a este suceso, esto fue lo que comentó esta organización:

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

En su código de conducta, se enfatiza la importancia de “defender los valores de la Academia”, como la inclusión, fomentar entornos de apoyo y “respeto por la dignidad humana”. La actitud de Smith no fue del agrado de algunos de los presentes esa noche. Judd Apatow, director de cine, señaló que el comportamiento del actor no fue el correcto en un tweet, el cual ha sido eliminado:

“Podría haberlo matado. Eso es pura rabia y violencia fuera de control. Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Perdió la cabeza”.

Judd Apatow getting ratio'd to hell feels like a fitting end to the night! #Oscars pic.twitter.com/AcXZGj7C0m — Kate Aurthur (@KateAurthur) March 28, 2022

Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de la Academia sobre el futuro del premio de Will Smith. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con el actor en un futuro. Lo cierto es que esta actitud ha causado una serie de comentarios de todo tipo, desde mensajes que lo apoyan, hasta aquellos que critican severamente esta conducta y la de Chris Rock.

En temas relacionados, puedes checar los memes que nos dejó este evento aquí. De igual forma, Smith se disculpó por su actitud el día de ayer.

Nota del Editor:

Tanto Will Smith como Chris Rock llevaron a cabo acciones que no debieron hacer. Sin embargo, si la Academia le retiran su Óscar a Smith, esto sería muy hipócrita de su parte, especialmente considerando que a Harvey Weinstein, la razón por la cual se estableció un código de conducta en 2017, no fue castigado de esta forma por esta organización.

Vía: The New York Post