Un nuevo juego de One Piece está en camino

Los fans de One Piece deben estar muy emocionados. No solo el episodio 1044 del manga ha cautivado a miles de lectores en todo el mundo, sino que el día de hoy se ha revelado un nuevo juego de esta serie, el cual no será otro Warriors, sino un JRPG con una historia original por parte de Eiichirō Oda, autor de esta obra.

De forma inesperada, Bandai Namco reveló One Piece Odyssey, un JRPG que nos dará la oportunidad de explorar el mundo de esta obra, y disfrutar de una historia completamente original. Oda también es el encargado del diseño de monstruos y enemigos, algo que seguramente alegrará a todos los fans. Esta es la descripción del proyecto:

“One Piece Odyssey es un proyecto RPG lleno de elementos únicos de aventura de One Piece que ha sido muy deseado por los fanáticos. Este proyecto ha estado en proceso durante muchos años para que los fanáticos puedan realmente tocar el mundo de One Piece y ahora está listo para ser presentado”.

Aunque Bandai Namco son los encargados de la publicación del juego, Ilca es el estudio que está detrás del desarrollo usando el Unreal Engine. Todos recordarán a este equipo como los responsables de los remakes de Pokémon Diamond y Pearl que vimos el año pasado. De igual forma, Motoi Sakuraba, compositor reconocido por su participación en las series de Dark Souls y Tales of, está involucrado en este nuevo proyecto. Puedes checar una pequeña entrevista con Katsuaki Tsuzuki, productor de este título, a continuación:

One Piece Odyssey llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2022. En temas relacionados, aquí está el nuevo adelanto de One Piece: Red. De igual forma, la mejor película de este anime llegará a Netflix.

Nota del Editor:

Este juego luce interesante. Si bien el trabajo de Ilca deja mucho que desear, el primer tráiler y la entrevista con el productor dan una buena impresión. Aún falta ver mucho, especialmente contenido relacionado con el gameplay, pero al menos puedo decir que estoy interesado en este proyecto.

Vía: Bandai Namco.