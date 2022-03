Aquí los memes de Will Smith golpeando a Chris Rock

Todas las premiaciones de los Óscar están llenas de momentos memorables. Desde aceptaciones, pasando por premiaciones que muchos consideran que no debieron ganar, hasta momentos incómodos. Durante la ceremonia del día de ayer, fuimos testigos de un suceso que bien podría rivalizar con la ocasión en donde la Academia se confundió, y le otorgó el premio a Mejor Película a La La Land en lugar de Moonlight. Estamos hablando del golpe que Will Smith le proporcionó a Chris Rock, algo que ya ha dejado varios memes.

Durante la ceremonia del día de ayer, Chris Rock realizó una serie de chistes sobre la condición de Jada Pinkett Smith, esposa del ahora galardonado actor de Hollywood. Es así que, inesperadamente, Smith se paró de su asiento, y atacó al presentador. Este momento se convirtió en el más recordado de la noche y, como era de esperarse, los memes no se hicieron esperar.

A continuación puedes checar los mejores memes de este evento.

Espera hijo tu madre esta viendo como Will Smith acaba de pegarle a alguien#Oscars pic.twitter.com/sdcBtRQrGX — ZaredLZerø (@ZaredZer) March 28, 2022

La gente que quería que Will Smith ganara un #Oscar en estos momentos: pic.twitter.com/lcw3V4XY0V — DANIEL Eternal (@DanielSalsazar) March 28, 2022

Todos viendo lo que acaba de hacer Will Smith en los #Oscars pic.twitter.com/fR9bspuJr0 — Alex  (@alexculee) March 28, 2022

Todos después de ver lo que pasó en los #Oscar con will Smith y chris rock 😱😱 pic.twitter.com/JbjVcAXV3I — ElInformanteDeGotham🌐 (@gothaminformer5) March 28, 2022

Will Smith el próximo año llegando a Los Oscar. pic.twitter.com/TSsGVmEWtY — Cristhian Andrés. (@CristhianGamez) March 28, 2022

Will Smith: Quiero transmitir amor y ser un embajador de ese amor. Will Smith 15 minutos antes: pic.twitter.com/kW53FqiJPI — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) March 28, 2022

Will Smith describiendo las tres etapas de una borrachera. pic.twitter.com/SpuZAzaomo — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™ (@El_Hincha12) March 28, 2022

Quiero mucho a Will Smith porque defendió a su morrita sobre todas las cosas pic.twitter.com/oJKz7fFa3J — Serge (@sergio_dal) March 28, 2022

Los que estaban al lado de Will Smith y se rieron: pic.twitter.com/cmuxcPJCi8 — 𝗠𝗲𝗺𝗲𝗳𝗹𝗶𝘅 (@iMemeflixx) March 28, 2022

– Will Smith, ¿por qué ya no volverás a los Oscars?

– Will Smith: pic.twitter.com/b26upU8FJ4 — Diego (@Nio79250849) March 28, 2022

will smith mejor actor de reparto pic.twitter.com/yABOhFl3RO — melendi frases (@bubonxe) March 28, 2022

Lupita estaba justo atrás de Will Smith cuando sucedió todo, así como Rue estaba cerca de Nate cuando empezó el show y él se enojó. pic.twitter.com/F5F5p4gDnI — Witch 🕷 (@theblaiirwitch) March 28, 2022

Chris rock después del charchazo que le propinó Will Smith. “Naaahh no me dolió” pic.twitter.com/y7HsBdoRrE — Juan Daniels (@tricomambar) March 28, 2022

La ciencia explica por qué es perfecta la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars. pic.twitter.com/oCLf8OWQzv — Shodri aka Rodrigo Scaff (@soyshodriok) March 28, 2022

Will Smith si el chiste sobre su mujer hubiera sido en una fiesta privada: pic.twitter.com/vw57Dmf181 — Espejo 🌐 (@Espejo__3) March 28, 2022

Como veo ahora a Will Smith después de los premios Oscar. #LosCharrás #WillAndChris pic.twitter.com/sVGOdsLWbh — LosCharrás (@CharrasLos) March 28, 2022

No sé que tan válida sea mi opinión sobre los #Oscars Pero, #AndrewGarfield aprendió a cantar y bailar para Tick, Tick… Boom!

Además su interpretación como Jonathan Larson fue impecable… No digo que Will Smith sea mal actor, pero creo que el premio lo merecía Andrew, no el pic.twitter.com/qXL6SJrKX9 — Antoine CoNa | (@AntoineXavis) March 28, 2022

Ya olvidense de este meme lo nuevo es Chris Rock y will smith pic.twitter.com/nbW1DLvAN6 — AQUILES BOY (@SAMAELGRANADOS) March 28, 2022

El Garfield mandándole mensajes a los otros Peter Parkers para ver si en sus universos el Will Smith también se cacheteó al Chris Rock pic.twitter.com/tOs5eEZMSn — 𝕹𝖊𝖛𝖊𝖗𝖒𝖔𝖗𝖊  (looking for the lost Lenore) (@nevermore______) March 28, 2022

Will Smith making sure euphoria fans aren’t left alone on Sunday is truly worthy of an Oscar 👏🏾👏🏾 #Oscars #WillSmith #ChrisRock pic.twitter.com/tcsq1zU6KN — Ahmed (@Ahmed818498) March 28, 2022

En temas relacionados, estos fueron todos los ganadores de los Óscar. De igual forma, Will Smith ya se disculpó por su actitud ayer.

Nota del Editor:

Si bien Chris Rock no debió hacer un chiste sobre la condición de Jada Pinkett Smith, la reacción de Will Smith también fue algo que no debió suceder de esa forma. Esta es una situación en donde los dos involucrados cometieron acciones que simplemente no tenían que llevar a cabo.

