Después de retirada como Iron Man en Avengers: Endgame, no hemos visto mucho de Robert Downey Jr. en el cine. Por lo general, el actor es bastante activo en redes sociales, compartiendo nueva información sobre sus proyectos, y hablando sobre su vida personal. Sin embargo, una reciente actualización en su cuenta de Instagram ha dejado perplejos a los fans, y algunos han comenzado a cuestionar su salud.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Downey Jr. compartió un video en donde lo podemos ver rasurado, con una playera de su propia empresa, conocida como FootPrint Coalition, y flexiona los bíceps antes de reírse. Aunque a primera instancia no hay algo malo con esto, los fans han reaccionado de forma extraña a los cambios físicos del actor.

En los comentarios del video se pueden encontrar respuestas de diferente tipo. Hay algunos que están contentos con la forma en la que Downey Jr. se siente cómodo con su cuerpo, hay otros que hablan sobre cómo el actor de 57 años está envejeciendo, esto por su cabello blanco, y algunos más están preocupados por la pérdida de peso, señalando que el intérprete de Iron Man podría estar enfermo.

Por su parte, Robert Downey Jr. no ha emitido un comunicado para aclarar su nueva apariencia, pero es probable que no sea algo grave. En temas relacionados, un nuevo rumor señala que Superior Iron Man no aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De igual forma, Sony ya está trabajando en Venom 3.

Vía: Robert Downey Jr.