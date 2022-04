A solo unas semanas del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, muchos se preguntan cuáles serán los cameos que tendrán un papel en esta cinta. Aunque por obvias razones esta información no tiene una fuente oficial, varios fans hablan sobre la aparición de Tom Cruise como Superior Iron Man. Sin embargo, un reconocido insider asegura que este actor y personaje no aparecen en la película.

Después de que un sitio famoso por filtrar información sobre las películas de Marvel mencionó que Tom Cruise como Superior Iron Man tendrá 15 minutos en pantalla en esta cinta, KC Walsh, reconocido insider, negó por completo esta información. Con un par de tweets, esta persona mencionó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness no tendrá un solo segundo de este actor y personaje.

Desde la revelación del primer tráiler de esta cinta, muchos se han preguntado quién es el personaje resplandeciente que se puede apreciar. Mientras que unos han señalado que se trata de Superior Iron Man, una variante del personaje que interpretó Robert Downey Jr. durante una década, otros han señalado que en realidad estamos frente a una variante de Captain Marvel, a cargo de Maria Rambeau, interpretada por Lashana Lynch.

Por el momento no hay una respuesta para este tema, pero considerando que el próximo 5 de mayo se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta. En temas relacionados, esto fue lo que generó Spider-Man: No Way Home en taquilla.

Nota del Editor:

Para este punto, parece que todo es posible en Marvel. No descartaría la posibilidad de que Tom Cruise aparezca eventualmente en el MCU, especialmente considerando el poder que tienen las redes sociales en este tipo de elementos de fan service.

Vía: KC Walsh