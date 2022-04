La película de Mario se retrasa hasta el 2023

Originalmente, la película de Super Mario Bros. a cargo de Illumination Studios, estaba planeada para llegar a las salas de cine en todo el mundo en la temporada de holiday de 2022. Sin embargo, Nintendo ha confirmado este ya no es el caso, y la cinta se ha retrasado hasta la primavera de 2023.

Por medio de la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter, se compartió un mensaje de Shigeru Miyamoto, en donde se ha confirmado que la película de Super Mario Bros. se estrenará hasta el próximo 7 de abril de 2023 en América del Norte, y 28 de abril de 2023 en Japón. Esto fue lo que se comentó al respecto:

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022