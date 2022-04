A principios de año llegó la Uncharted: The Legacy of Thieves Collection a PS5, dándole la oportunidad a los jugadores de disfrutar de Uncharted 4 y The Lost Legacy con una serie de mejoras visuales. Junto a esto se prometió el lanzamiento de este paquete en PC. Aunque por el momento no hay una fecha oficial, una nueva filtración por parte de Epic Games apunta a un lanzamiento el próximo mes de junio.

Hace tiempo surgió una filtración en el sitio de SteamDB, en donde se mencionaba que Uncharted: The Legacy of Thieves Collection llegaría a PC el próximo 15 de julio. Ahora, una publicación en el sitio oficial de la Epic Games Store ha señalado que este juego estaría disponible el próximo 20 de junio.

Poco después de darse a conocer esta información, el sitio de la Epic Games Store fue actualizado, removiendo así la fecha de lanzamiento. Por el momento sigue sin haber un comunicado oficial por parte de PlayStation sobre la llegada de la Uncharted: The Legacy of Thieves Collection a PC. Sin embargo, estas dos filtraciones indicarían en que en algún punto del verano, los usuarios de esta plataforma podrán disfrutar de esta colección.

Nota del Editor:

Está claro que PlayStation tiene pensado llevar varios de sus juegos a PC, pero solo después de una exclusiva de sus consolas por un buen tiempo. Sin embargo, aquí estamos hablando de dos entregas que llegaron al PS4 hace años, así que la espera no debería ser tan larga para los usuarios de PC.

Vía: Eurogamer