Sony confirma una tercera película de Venom

Después del éxito que fue Spider-Man: No Way Home, Sony ya está viendo hacía y el futuro de sus franquicias más populares, y ha anunciado que Venom tendrá una tercera película. De igual forma, veremos una secuela de Ghostbusters: Afterlife, el reboot de la serie que llegó el año pasado.

Durante su presentación en CinemaCon el día de ayer, Sony confirmó que Venom 3, protagonizada por Tom Hardy, ya está en desarrollo. Considerando que esta compañía ya comenzó su propio universo cinematográfico de Spider-Man, esto gracias a Morbius, es muy probable que esta cinta funcione como un punto de partida para otros proyectos de este tipo.

Por su parte, Ghostbusters: Afterlife también tendrá una continuación. Por el momento se desconoce si Jason Reitman, el director de este reboot, regresará para la secuela. Actualmente, no hay más información relacionada con estos dos proyectos, pero estos se suman a un catálogo de películas que incluyen la cinta biográfica de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Kraven the Hunter, The Equalizer 3, A Man Called Otto, el nuevo largometraje de Tom Hanks, Madame Web, y más.

Nota del Editor:

Aunque las películas de Venom son todo menos espectaculares, nadie puede negar que también son muy divertidas por diferentes razones. De esta forma, el anuncio de la tercera cinta es una gran noticia que seguramente será del agrado de muchas personas.

Vía: Variety