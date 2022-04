Se han filtrado los juegos de PS Plus

Conforme nos acercamos a mayo, los fans esperan con ansias la revelación de los juegos que llegarán a PlayStation Plus. Aunque por el momento no hay información oficial, una nueva filtración ha revelado los tres títulos que estarían disponibles en este servicio a partir del próximo mes.

En esta ocasión, Dealabs, un sitio que usualmente acierta en este tipo de filtraciones, ha señalado que los tres juegos que estarían disponibles en PlayStation Plus en mayo de 2022 serían:

–FIFA 22 (PS4 | PS5)

–Tribes of Midgard (PS4 | PS5)

–Curse of the Dead Gods (PS4)

De esta selección, el título que más llama la atención es FIFA 22, la entrega más reciente en la serie anual de fútbol a cargo de EA. Junto a esto, Tribes of Midgard es uno de los multiplayer más interesantes del momento, en donde tú y tus compañeros necesitan defender una villa nórdica de los ataques de criaturas mitológicas. Por último, Curse of the Dead Gods es un roguelike que nos da un sinfín de opciones para atravesar un oscuro laberinto y derrotar a los Dioses de este universo.

Aunque las tres opciones presentes son interesantes, con FIFA 22 siendo el más atractivo, la selección pudo ser mejor y se queda algo corta en comparación con otros meses. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará el nuevo PS Plus. De igual forma, estos serían los primeros juegos clásicos para este nuevo servicio.

Nota del Editor:

De estos tres, Tribes of Midgard es el que más me llama la atención. Desde su revelación deseaba entrar a este mundo nórdico, pero nunca tuve la oportunidad. Afortunadamente, por fin podré hacerlo gracias a PlayStation Plus.

Vía: Dealabs