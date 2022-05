El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp se ha convertido en todo un evento mediático. Como ya es una costumbre, el público ha decidido tomar todas las declaraciones que se han dado, y las han convertido en una serie de memes. La mayoría de estos están a favor de Depp, mientras que se burlan de su exesposa.

De esta forma, a continuación te presentamos los mejores memes que el divorcio de Johnny Depp y Amber Heard nos han dejado.

This is the most accurate meme for Amber Heard 🤥🤥🤡🤡#AmberHeardIsAPsycopath pic.twitter.com/40BobeCnc8

— Xay ♋️🇺🇸 (@realXanderXjork) May 7, 2022