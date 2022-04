Johnny Depp nunca regresará como Jack Sparrow

El caso que vive actualmente Johnny Depp ha revelado nueva información sobre su futuro como actor. Como sabrán, el dramaturgo demandó a Amber Heard por $100 millones de dólares como compensación por difamación, esto después de que la actriz publicó un documento hablando sobre los problemas que sufrió durante su matrimonio con Depp. De esta forma, se ha revelado que Johnny Depp nunca más interpretará al Capitán Jack Sparrow.

Durante su examinación en la corte, Depp reveló que Disney ha eliminado al actor del mundo de Piratas del Caribe, y la siguiente película de la serie, la cual estará protagonizada por Margot Robbie, no tendrá rastro alguno de Jack Sparrow. Esto fue lo que comentó el actor:

“No estaba al tanto de eso, pero no me sorprende. Habían pasado dos años de conversaciones constantes en todo el mundo acerca de que yo era un golpeador de esposas. Entonces, estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar seguro. El movimiento #MeToo estaba en pleno apogeo en ese momento.

No sacaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos del Capitán Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente, no querían que hubiera algo detrás de mí que encontrar

Sería un verdadero tonto si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la Sra. Heard, ya sea que mencionaran mi nombre o no”.