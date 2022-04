2022 es un gran año para los fans de Borderlands. Hace un par de semanas llegó Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off que ha sido bien recibido por todos. Ahora, durante su panel en Pax East, Gearbox reveló que una nueva entrega de Tales From the Borderlands llegará este mismo año.

Anunciado por Randy Pitchford, CEO de Gearbox, el nuevo juego de Tales From the Borderlands estará disponible en algún punto de 2022. Lamentablemente, esa es toda la información que hay por el momento. El directivo prometió que en el verano, probablemente durante Summer Game Fest, se darán a conocer más detalles sobre este título.

Todo NUEVO Tales from the Borderlands llegará en 2022 de Gearbox y 2K”.

New adventure, new characters, new tales.

An all NEW Tales from the Borderlands is coming in 2022 from Gearbox and 2K.#GearboxAtPAX #Borderlands pic.twitter.com/mhBicROKqX

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) April 21, 2022