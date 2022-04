Aunque por el momento Marvel está más enfocado en el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness el próximo mes, no hay que olvidar que en julio estará disponible Thor: Love and Thunder. Con el primer avance ya disponible, más y más detalles sobre esta cinta se han filtrado, y una de estas piezas de información revelaría más sobre el regreso de Jane Foster.

Como sabrán, Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, regresa en esta cinta después de estar ausente por años del MCU. Lo que llama la atención, es que no lo hará como una simple mortal, sino que portará el poder de Mjolnir, y se convertirá en Mighty Thor. ¿Cómo hace esto? Los lectores de cómics seguramente ya tienen la respuesta, pero para el resto del público, una filtración nos aclara las dudas.

Recientemente, Eaglemoss, compañía que se encarga de la producción de diversos productos de la cultura popular, compartió un vistazo al casco de Mighty Thor, y en su descripción se revela que Jane Foster viaja a New Asgard después de ser diagnosticada con cáncer. Esto fue lo que se menciona al respecto:

“Aquejada de cáncer, la astrofísica y exnovia de Thor, Jane Foster, visitó Nueva Asgard y su vida cambió para siempre. Misteriosamente, las piezas rotas de Mjolnir, el martillo del dios del trueno, la transformaron en el Poderoso Thor y le otorgaron los superpoderes de Thor, para luchar contra las amenazas internas y externas. ¡Blandiendo a Mjolnir, se convierte en una protectora piadosa, una nueva heroína! Con la ayuda de Thor, Valkyrie y los Guardianes de la Galaxia, el Mighty Thor se enfrentará al poderoso Gorr, el Dios Carnicero. Con poderes divinos, Gorr se vio impulsado a librar al universo de dioses dondequiera que los encontrara. Luchando contra el cáncer en su forma humana y Gorr en su forma divina, ¡Jane Foster se vio envuelta en una lucha épica con mucho amor y truenos!”

Este es el mismo caso con la Jane Foster de los cómics, solo que en el MCU se evitará el viaje a la Luna. Aunque esto aclara un par de dudas, todavía se desconoce cómo es que Jane obtiene a Mjolnir, algo que seguramente será aclarado hasta la película.

Thor: Love and Thunder llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022. Puedes checar el primer tráiler de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

Tal parece que Thor: Love and Thunder será una de las películas más apegadas a los cómics que encontremos en el MCU. Aunque claramente se tomarán una serie de libertades creativas, todo parece indicar que la adaptación será muy fiel.

Vía: Eaglemoss