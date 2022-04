¡Primer teaser de Thor: Love and Thunder!

El público apenas se está preparando para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness el próximo mes, pero Marvel ya no ha dado el primer vistazo oficial a Thor: Love and Thunder, la cuarta película del MCU protagonizada por Chris Hemsworth.

De manera inesperada, el primer teaser oficial de esta cinta se ha liberado para todo el público. Aquí se nos da un vistazo a Thor tratando de enfrentarse a su nueva vida y buscando un propósito en el universo, todo esto mientras viaja en compañía de los Guardianes de la Galaxia.

Como pudieron ver, Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, está de regreso, y ahora ya tenemos un gran vistazo al traje de Mighty Thor que tendrá la protagonista. Thor: Love and Thunder llegará a los cines el próximo 8 de julio de 2022. En temas relacionados, se ha revelado un importante detalles sobre esta cinta. De igual forma, ya sabemos cuándo se estrenará la serie de Ms. Marvel.

Nota del Editor:

Este primer avance luce muy bien. Aunque no vimos al villano de la cinta, el primer vistazo a Jane Foster fue increíble. De igual forma, la idea de viajar a otros mundos y conocer más sobre los Dioses del MCU es algo que los fans han estado esperando por años.

Vía: Marvel