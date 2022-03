Se confirma la fecha de estreno de Ms. Marvel

El universo de Marvel sigue en marcha. A finales de marzo veremos Moon Knight, en mayo llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness y, ahora, se ha confirmado que en junio se estrenará la serie de Ms. Marvel, la cual también ha liberado su primer gran tráiler.

De manera inesperada, Marvel compartió el primer adelanto de Ms. Marvel, serie que llegará a Disney+ el próximo 8 de junio de 2022. Este es un show de seis episodios, en donde se nos introducirá a Kamala Khan, una chica de 16 años que adquiere poderes especiales.

Esta es la sinopsis oficial de la serie:

“Ms. Marvel de Marvel Studios es una serie nueva y original que presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Una ávida jugadora y una voraz escritora de fan-fiction, Kamala es una mega fan de los Superhéroes con una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Captain Marvel. Sin embargo, Kamala siente que no encaja en la escuela y, a veces, incluso en casa, es decir, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. La vida mejora con superpoderes, ¿verdad?”

Junto a esto, se compartió el póster oficial de la serie.

Ms. Marvel llegará a Disney+ el próximo 8 de junio de 2022. En temas relacionados, Charlie Cox habla sobre su posible regreso a una serie de Daredevil. De igual forma, aquí puedes checar los primeros 10 minutos de Spider-Man: No Way Home.

Nota del Editor:

Kamala Khan es uno de mis personajes favoritos de Marvel, y ya quiero ver cómo es que esta versión del personaje funcionará en el MCU. Aunque parece que este personaje tendrá una serie de cambios, espero que todo funcione bien para este universo.

Vía: Marvel