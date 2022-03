Ya han pasado tres meses desde que Spider-Man: No Way Home llegó a las salas de cine en todo el mundo. Después de dos años sin un gran flujo en la industria cinematográfica, Marvel logró revivir este mercado, recaudando casi $2 mil millones de dólares en el proceso. Ahora, con el próximo estreno en Blu-ray de esta cinta, se han liberado los primeros 10 minutos de la película para todo el mundo.

Por medio del canal oficial de Sony Pictures, todas las personas con acceso a internet pueden disfrutar de los primeros 10 minutos de Spider-Man: No Way Home. Desde la revelación de la identidad de este héroe, hasta la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock.

Como recordarán, No Way Home tiene una duración de casi tres horas, por lo que esta cinta avanza de una forma rápida para integrar a todos los personajes y elementos necesarios para que la historia funcione tan bien como lo hace. Este no ha sido el único material que funciona para promocionar el estreno del Blu-ray, y seguramente no será el último.

Spider-Man: No Way Home llegará a servicios de streaming el 22 de marzo, y el lanzamiento del Blu-ray será el 12 de abril. En temas relacionados, se han filtrado varios detrás de cámaras de esta cinta.

No puedo creer que todo eso sucede en los primeros 10 minutos de la película. Son muchas cosas las que le suceden a Peter en un lapso tan rápido. Si bien parece que esto en realidad fueron varios días en el MCU, para nosotros fue casi nada. Será interesante ver qué tipo de contenido adicional ofrece el Blu-ray.

Vía: Sony Pictures