Después del rotundo éxito que fue Spider-Man: No Way Home, muchos ansían disfrutar una vez más de esta cinta. Aunque se espera que el Blu-ray, el cual contiene casi 100 minutos de contenido adicional, nos dé una mirada oficial al proceso de producción de esta película, recientemente se comenzaron a compartir varios detrás de cámaras en redes sociales.

En las últimas horas, varias cuentas de Twitter han compartido diversos detrás de cámaras de Spider-Man: No Way Home. Aquí podemos ver a los actores bailar, un par de escenas graciosas, así como declaraciones por parte de Andrew Garfield y Tom Holland sobre lo especial que es esta cinta para ellos.

Todo el cast de #SpiderManNoWayHome bailando, es lo mejor que vas a ver el día de hoy!! 🤣#SpiderMan 🕸️🕷️🕷️🕷️❤️pic.twitter.com/OUdwCzzItF — Woku #SpiderManNoWayHome #MultiverseOfMadness (@MrWoku) March 12, 2022

Alguien que me abrace como Andrew Garfield a Tobey Maguire en #SpiderManNoWayHome 😍 pic.twitter.com/bH2oUhtXik — Súper-Ficción.com #ObiWan #Kenobi #MoonKnight (@Superficcionweb) March 13, 2022

🥺🎥 | Novo vídeo extremamente emocionante dos bastidores de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/mMx09jlBKB — Aranhaverso 𝔹𝕣𝕒𝕤𝕚𝕝 🇧🇷🕸️ (@aranhaversobr) March 12, 2022

El próximo 22 de marzo llegará Spider-Man: No Way Home a diversas plataformas de streaming, como HBO Max, en México y el resto del mundo. Junto a esto, el 12 de abril estará a la venta el Blu-ray, el cual no solo cuenta con el material adicional que aquí se puede ver, sino que también ofrecerá escenas extras, entrevistas, y mucho más.

En temas relacionados, Andrew Garfield no tiene planes para seguir siendo Spider-Man. De igual forma, aquí está el vistazo oficial al nuevo traje de Spider-Man en el MCU.

Vía: Twitter