Aunque The Amazing Spider-Man 1 y 2 son consideradas las peores películas del personaje, muchos estuvieron felices con la interpretación de Andrew Garfield, por lo que aparición en No Way Home fue recibida con alabanzas, al grado de que una campaña enfocada en crear la tercera cinta de The Amazing Spider-Man estuvo en marcha. Sin embargo, el actor de 38 años no desea regresar a este papel, aunque los fans no lo quieran creer.

En una reciente entrevista con Variety, Garfield fue cuestionado sobre la posibilidad de cumplir el sueño de los fans y hacer The Amazing Spider-Man 3. Sin embargo, el actor rompió la esperanzas de más de uno y confirmó que no tiene intención de hacer esto una realidad. Esto fue lo que comentó:

“No tengo planes, esa es la verdad. Todo el mundo me llamará ‘mentiroso’ por el resto de mi vida. Seré como ‘Pedro y el Lobo”.

Sin duda alguna, estas son tristes noticias para más de uno. La actuación de Garfield es la favorita de muchos, y pensar que No Way Home bien pudo ser la última vez que el actor portó el traje rojo y azul puede ser triste para más de uno. Solo nos queda esperar y ver si cambia de opinión en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Morbius.

Nota del Editor:

Andrew Garfield es un fantástico actor. En la última década, ha participado en una serie de proyectos que dejan en claro sus capacidades como dramaturgo. Esperemos que esta no sea la última vez que lo veamos como Spider-Man, aunque no sea en su propia serie.

Vía: Variety