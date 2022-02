Aquí el nuevo tráiler de la película de Morbius

Después de años de espera, la película de Morbius por fin se estrenará el próximo mes de abril de 2022. De esta forma, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de esta cinta, el cual promete entregarnos una experiencia que bien podría explicar lo que sucederá con el universo de Spider-Man de Sony.

Desde el primer avance de la cinta, muchos se preguntaron qué hace Michael Keaton en la película. Considerando que este es el mismo personaje que vimos en Spider-Man: Homecoming, muchos señalaron que aquí bien podríamos ver una relación con el MCU. Sin embargo, el nuevo tráiler parece cambiar esta idea.

Como pudieron ver, el nuevo avance le dio un mayor énfasis al papel de Michael Keaton. Considerando que estamos hablando de multiversos, este bien podría ser el mismo personaje de Homecoming, pero en un universo diferente. Junto a esto, algunos han señalado que, tomando en cuenta el final de No Way Home, Vulture bien podría buscar ayudantes para vengarse de Spider-Man, ya que no sabe quién está detrás de la máscara.

Morbius se estrenará el próximo 1 de abril de 2022. En temas relacionados, el soundtrack de The Batman ya está disponible. De igual forma, una película de Beyblade ya está en desarrollo.

Vía: Sony