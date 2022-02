El soundtrack de The Batman ya está disponible

The Batman por fin llegará a las salas de cine la próxima semana. Aunque, la espera por ver la película cada vez es más corta, las personas ya quieren ver el nuevo trabajo de Matt Reeves. De esta forma, en estos momentos ya escuchar el soundtrack de esta cinta, y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito.

El día de hoy, Matt Reeves, el director de la cinta, compartió en su cuenta oficial de Twitter un link que nos permite escuchar el soundtrack de The Batman en plataformas de streaming como Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Musica, YouTube y más.

“Sube el volumen: ¡la banda sonora de #TheBatman del increíble @m_giacchino acaba de salir! Escucha aquí: https://lnk.to/TheBatman”

Michael Giacchino es el compositor de The Batman. Aunque tal vez no reconozcas este nombre, es seguro que ya escuchaste su trabajo, o lo escucharrás, ya que sus créditos incluyen Spider-Man: No Way Home y Jurassic World: Dominion. Esta es una pequeña demostración de lo que nos espera en una semana.

The Batman llegará a los cines el próximo 4 de marzo de 2022. En temas relacionados, esta cinta será el inicio de su propio universo cinematográfico. De igual forma, la secuela de The Batman ya es oficial.

Nota del Editor:

La música de Batman es uno de los elementos más importantes de las películas de los 80 y 90. Sin embargo, en los últimos años no hemos visto un trabajo que logre rivalizar con las composiciones de Danny Elfman. Esperemos que al menos en una semana encontremos un digno rival.

Vía: Matt Reeves