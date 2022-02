Faltan meramente un par de semanas más para el estreno de The Batman, por lo que estos últimos días hemos tenido un montón de interesantes detalles relacionados a la nueva película de DC. Sabemos que este largometraje contará una historia de los primeros años del personaje, y de acuerdo con su director, también plantará las bases para lo que será su propio universo cinematográfico.

Por si no estabas enterado, The Batman existe dentro de su propio universo, es decir, no forma parte del DCEU. Esto quiere decir que no veremos a otros personajes de esta editorial dentro de la película, por lo que Matt Reeves, director, tiene la libertad de moldear este nuevo universo como mejor le parezca, y esto es algo que definitivamente está dentro de sus planes.

Como parte de una nueva entrevista con EW, Reeves reveló cuál es el objetivo que tiene The Batman dentro del gran esquema de las cosas:

“Lo que realmente quiero que haga esta película es crear un Batverse… No haces una historia y dices, ‘Este es el Capítulo 1’ porque es posible que no llegues a hacer el Capítulo 2. Entonces, la historia tenía que sostenerse. Pero lo que pasa es que el mundo de Batman es tan rico en personajes que cuando estás empezando a llegar a su fin, ya puedes empezar a pensar en lo siguiente. Porque la idea, por supuesto, es que la historia de Gotham nunca termina.”

Así que como puedes ver, Reeves quiere crear su propio “Batiuniverso” con The Batman, uno en donde podamos conocer con mayor detalle a cada personaje. No sabemos cómo se verá el futuro de este próximo universo cinematográfico, pero la película definitivamente jugará un importante papel dentro de su creación.

The Batman llega a cines el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: Hoy en día todo debe tener su propio universo cinematográfico, de lo contrario el proyecto se considera como un fracaso. No estoy muy de acuerdo con esta ideología, pero creo que el personaje de Batman se presta bastante bien para ella y ya veremos cómo lo construye Reeves.

Via: ScreenRant