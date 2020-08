The Batman no es parte del DCEU

Pareciera que el Universo Extendido de DC es un desastre, sin embargo, todo forma parte de un enorme plan. Durante el DC FanDome de hoy se habló sobre el cameo de Ezra Miller en la serie de The Flash, y la manera en que funcionan los multiversos dentro de la continuidad. De acuerdo con DC, todos estos universos existen en conjunto, lo que les permite interconectarlos libremente, excepto el de The Batman, que parece no estar ligado a nada.

Se creía que la película de Joker con Todd Phillips no formaba parte del DCEU, pero resulta que sí y de hecho, los ejecutivos de Warner. incluso la denominaron como “una Tierra Secundaria”. La Tierra principal es donde se ubica la actual Liga de la Justicia. Esto sugiere que esta versión del Príncipe Payaso del Crimen eventualmente podría convivir con otras figuras del DCEU, pero ¿Batman no?

Walter Hamada, presidente de la división DC Films de Warner Bros. Pictures, reveló durante el panel “Multiverse 101” que el Batman de Robert Pattinson estará ubicado en un universo totalmente ajeno al DCEU, es decir, ni siquiera formaría parte de la continuidad con el resto de universos. En teoría, esto significaría que esta versión del Caballero de la Noche nunca podría conectarse con el resto del universo extendido, lo cual ciertamente complica las cosas.

Hamada también explicó que Matt Reeves, director de The Batman, tiene grandes planes para expandir este universo único del héroe, dando a entender que The Batman funcionará en un universo propio, al menos hasta que Warner y DC decidan juntarlo con el resto.

