¡Revelado el título oficial de Shazam 2!

Todavía hay mucho misterio en torno a la secuela de Shazam, pero gracias al DC FanDome al menos ya sabemos el título oficial que tendrá la película. Zachary Levi y el resto del elenco se reunieron virtualmente para discutir sobre este futuro filme, y aunque no se dieron muchos detalles interesantes, sabemos que su nombre oficial será Shazam! Fury of the Gods.

Por ahora, este largometraje está programado para debutar el 4 de noviembre de 2022, eso sí el coronavirus no ha afectado severamente los planes de rodaje. Como dije antes, no se sabe mucho sobre Fury of the Gods, pero se espera que Levi y el resto de la familia Shazam regrese a sus papeles originales.

Fuente: DC FanDome