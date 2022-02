El final de Spider-Man: No Way Home es emocional, y posiciona al arácnido en un nuevo e interesante capítulo en su vida. Al borrar la memoria de todo el mundo, nadie sabe quién es Peter Parker. Sin embargo, muchos se preguntaron si los objetivos físicos, como fotos, también fueron eliminados. De esta forma, los escritores de esta cinta por fin han ofrecido una respuesta al respecto.

Por medio de una entrevista con IGN, Erik Sommers y Chris McKenna, los escritores, fueron cuestionados sobre la evidencia física que apunta a la existencia de Peter Parker, lo cual conflictúa con el hechizo que Dr. Stranger realizó al final de la cinta. Esto fue lo que comentó McKenna al respecto:

“Hablamos mucho sobre eso… y no podemos divulgar mucho, pero solo sé que hablamos mucho sobre eso y hubo conversaciones al respecto. Y diré que responder esas preguntas al final de la película, sería casi demasiado tener que explicar eso en esta película. Así que espero que sea uno de esos detalles que habrían sido un puente demasiado lejano para que tengamos que explicarlo en esta película. Pero tenemos pensamientos y respuestas. Créame, tenemos respuestas para eso… pero no creo que estemos… No tenemos permitido divulgar eso. Pero tenemos respuestas”.

Por su parte, esto fue lo que mencionó Sommers:

“Deliberamos mucho… ¿será algo así como Regreso al futuro? ¿O la gente va a desaparecer de las fotos? ¿Van a desaparecer los objetos físicos? Todas estas cosas. Y como dijo Chris, en última instancia, decidimos que se necesitaría mucho tiempo y espacio en la película para explicar todo eso. Simplemente restaría valor a la emoción de la misma”.

Los escritores aseguran que saben cómo es que este conflicto tiene una solución clara, pero decidieron no mostrarla en pantalla, ya que le restaría fuerza al final emotivo que vimos. Sin embargo, esperan que esto tenga una respuesta en una futura película de Spider-Man. Con suerte veremos al menos un comentario durante Dr. Strange and the Multiverse of Madness.

Vía: IGN