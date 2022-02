Ranking: Los SoulsLike de FromSoftware

Después de un arduo tiempo de espera, el lanzamiento de Elden Ring finalmente está aquí. Como seguramente ya lo sabes, el juego resultó ser una verdadera obra maestra, tal y como lo anticipábamos. Y es que FromSoftware raramente falla, y sus últimos juegos son testigo de ello, por lo que hemos decidido darle un repaso a su historia con los que creemos, son los mejores SoulsLike del estudio, ordenados del menos bueno al mejor.

Dark Souls II

Muchas veces, las secuelas no mejoran tanto como nos gustaría y tal fue el caso de Dark Souls II. A diferencia de su antecesor, esta segunda parte se sentía menos misteriosa y demasiado familiar. Las distintas áreas del juego no se sentían tan interconectadas, y muchos jefes no tenían ese mismo nivel de impacto que los del primer título sí. De todos modos, Dark Souls II sigue siendo una experiencia muy disfrutable.

Demon’s Souls

Demon’s Souls fue el juego que lo empezó todo y al mismo tiempo, también se convirtió en un verdadero fenómeno cuando se lanzó para el PlayStation 3 en 2009, y al tratarse del primer SoulsLike, muchos de sus conceptos seguían sintiéndose un tanto experimentales. Los enemigos eran mucho más difíciles, los niveles más confusos, y generalmente hablando, era un juego que te castigaba bastante por el más mínimo error.

Dark Souls

Después de lo que fue Demon’s Souls, FromSoftware parece haber encontrado una fórmula mucho más abordable que, sí, seguía siendo un juego bastante retador, pero que ahora contaba con elementos más refinados que generalmente hablando lo hacían una experiencia más divertida. Su gameplay es lento, metódico y cualquier error te puede costar la vida, pero son justamente estos elementos los que hacían a Dark Souls un producto tan especial.

Bloodborne

Anunciado como exclusiva de PlayStation 4, Bloodborne cambió casi por completo la ya conocida fórmula de estos juegos y el resultado fue simplemente sensacional. Teníamos una nueva IP que introducía nuevas mecánicas de gameplay, y al tratarse de una IP completamente ajena a las demás de FromSoftware, también visitamos locaciones, y matamos enemigos que parecían sacados directamente de nuestras peores pesadillas. En esta ocasión, el combate tenía una orientación mucho más agresiva, y jugar defensivamente no era una opción tan viable como antes.

Sekiro: Shadows Die Twice

Otra IP que buscaba refrescar la fórmula nuevamente es Sekiro: Shadows Die Twice. En esta ocasión visitamos el periodo Sengoku de Japón interpretando a un hábil guerrero armado únicamente con una katana. Sí, la personalización se perdió un poco en Sekiro, pero se sobrecompensó con un fantástico combate, un diseño de niveles y enemigos altamente superior, y algunos de los jefes más retadores de cualquier otro SoulsLike.

Dark Souls III

La tercera entrega en la franquicia de Dark Souls nos entregó una experiencia que, para muchos, ya era el pináculo de toda la saga. Dark Souls III finalmente se sintió como el juego que FromSoftware siempre quiso hacer, y nos presentó algunos de los jefes y escenarios más memorables de todos los tiempos. Iba a ser difícil superar este título, pero sus desarrolladores lo hicieron con la entrega que enlistamos a continuación.

Elden Ring

El más reciente lanzamiento de FromSoftware también es su mejor juego hasta la fecha. Elden Ring toma elementos de todas las pasadas franquicias del estudio y las incorpora de una manera tan perfecta que es casi imposible imaginar un mejor resultado. El mundo abierto resultó ser una de sus más grandes fortalezas, y si combinas eso con lo que podríamos esperar de un título de FromSoftware, entonces tenemos como resultado una de las mejores experiencias que puedes disfrutar actualmente. Elden Ring es simplemente una obra maestra.