Desde hace años se ha dejado en claro que Konami no tiene la más mínima intención de regresar a la serie de Silent Hill, fuera de alguna mercancía oficial. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que la compañía japonesa no renovó el dominio oficial de Silent Hill, y un fan aprovechó esta situación para convertirse en el dueño de este dominio y burlarse de Konami.

Aunque por el momento se desconoce por qué Konami no renovó el sitio de Silent Hill, lo que queda claro es que un fan vio esta oportunidad y la tomó. Actualmente, si ingresas a https://silenthill.com/, no encontrarás información sobre la serie o mercancía oficial, sino un tweet de Masahiro Ito, antiguo director de arte de la serie, con el siguiente mensaje:

“Desearía no haber diseñado a Pyramid Head”.

I wish I hadn't designed fxxkin Pyramid Head. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) February 20, 2022

Este comentario es una respuesta a la forma en la que su creación ha sido tratada por Konami. Por el momento parece que no hay una respuesta por parte de la compañía japonesa, demostrando una vez más el poco interés que tienen por Silent Hill. Será interesante ver cómo es que este caso avanza.

En temas relacionados, Konami anunció nuevas patinetas de Silent Hill. De igual forma, un grupo de fans ya están trabajando en un remake del original Silent Hill usando el Unreal Engine 5.

Nota del Editor:

Este es un caso sumamente extraño. Una cosa es que Konami no tenga intenciones de hacer un juego, pero otra es la falta de atención que demostraron. Esperemos que la compañía demuestre que son dignos de usar este dominio, o su situación es mejor que la muerte.

Vía Gaming Bolt