Muchos nos hemos llegado a quejar de los problemas de entrega con Amazon, especialmente cuando hablamos de lanzamientos de juegos importantes. Desde pérdidas del paquete, hasta retrasos de varios días. Sin embargo, parece que este no siempre es el caso, ya que se reporta que copias físicas de Gran Turismo 7 ya han sido entregadas a varias personas que ordenaron el juego por Amazon.

Desde el pasado viernes 25 de febrero, varios fans de Estados Unidos han revelado que Amazon les envió su copia de Gran Turismo 7, una semana antes del lanzamiento oficial del juego, e incluso una persona en particular presumió su edición especial por el 25 aniversario de la serie.

So my Amazon pre order of GT7 came in mail today at Amazon hub locker. Time to rev up engines#GranTurismo7 #GT7 #PS5#PlayStation pic.twitter.com/QwquPNbNhc

— Deontre Thomas🌓 (@JakX62) February 25, 2022