La emulación de Nintendo 64 en el Switch Online ha sido un problema para más de uno. Desde la llegada de esta versión del juego, muchos se han quejado de la falta de neblina y otros elementos visuales que hacía especial a los lanzamientos originales. Aunque muchos podrían pensar que esas quejas llegaban a oídos sordos, recientemente se reveló que una nueva actualización para este servicio ya está disponible, y resuelve parte de este problema.

Específicamente, los fans se quejaban de cómo se veía el Water Temple de Ocarina of Time. La falta de neblina y un cambio en las texturas del agua eliminaban por completo la atmósfera del clásico de N64. Afortunadamente, Nintendo ha tratado de remediar esto. El 20 de enero llegó una actualización que modificó el agua, haciendo que tenga un aspecto más apegado al título original, y el pasado 24 de febrero llegó una nueva actualización, la cual hace que la neblina, no solo regrese a Ocarina of Time, sino a varios títulos del Nintendo 64.

Como lo han señalado varios fans, con la llegada de Majora’s Mask y la actualización 2.0.0., la neblina se ha restaurado, y el Water Temple ha regresado a su estado original. Junto a esto, esta actualización también ha solucionado un par de problemas con Banjo-Kazooie, aunque por el momento se desconoce si el error que rompe Paper Mario ya no existe. En una plática con Kotaku, LuigiBlood, un famoso dataminners, explica por qué la emulación del N64 en Switch Online no funcionaba:

N64 Switch Online: they added fog back. I believe Choco Mountain in MK64 didn't have fog either? Final picture is how the Forest Temple entrance looked at launch. #Nintendo64 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch pic.twitter.com/Cnvvpw3g4Z

