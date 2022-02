Nintendo adquiere de SRD Co., Ltd

A principios del año pasado, Nintendo adquirió Next Level Games, desarrolladores de juegos como Luigi’s Mansion 3 y la serie de Mario Strikers. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la compañía japonesa ha comprado a SRD Co., Ltd, una empresa con la cual han trabajado durante 40 años, y se han encargado de ayudar en varios proyectos recientes, como Game Builder Garage y Animal Crossing: New Horizons.

De acuerdo con el comunicado, se espera que la adquisición de SRD Co., Ltd sea completada el próximo 1 de abril de 2022. La relación entre estas dos empresas es tan estrecha, que las oficinas de esta compañía se ubican dentro de las instalaciones de Nintendo en Kioto. Este fue el comunicado que se compartió al respecto:

“SRD es una empresa de desarrollo que ha estado muy involucrada durante casi cuatro décadas en el desarrollo de software de videojuegos de Nintendo. La finalización de la adquisición (excluyendo las acciones propias) servirá para fortalecer la base de gestión de SRD y asegurar la disponibilidad de recursos de desarrollo de software para Nintendo, además de facilitar una mejora anticipada en la eficiencia del desarrollo de software. Se espera que la adquisición se cierre el 1 de abril de 2022, en expectativa del cumplimiento de todos los términos relevantes y condiciones de cierre habituales”.

Es importante mencionar que SRD Co., Ltd no ha trabajado por sí solos en una serie de Nintendo, sino que han ofrecido soporte en múltiples proyectos en diversas franquicias de la Gran N. Considerando la estrecha relación que ya tenían, es muy probable que la comunicación entre estas dos compañías no cambie mucho.

En temas relacionados, se le acusa a Nintendo de estar “destruyendo” su historia. De igual forma, se ha confirmado que Next Level Games sí está trabajando en el nuevo Mario Strikers.

Nota del Editor:

En un contexto en el que muchos esperan la adquisición de grandes compañías, Nintendo ha demostrado una vez más que solo están dispuestos a adquirir empresas solamente si tienen una larga historia juntos. De esta forma, es muy probable que desarrolladores como Konami o PlatinumGames estén fuera de esta lista.

Vía: Nintendo