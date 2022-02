Ya hay sinopsis oficial para el manga spin-off de Sasuke

La franquicia de Naruto ha estado disfrutando de nueva vida gracias a Boruto: Next Generations, sin embargo, los fans de la saga también podrán disfrutar de muchos otros proyectos spin-off que ya se encuentran en desarrollo. Entre ellos tenemos Satsuke Retsuden, una novela gráfica que pronto será adaptada al manga.

Satsuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust es el nombre que recibirá esta próxima adaptación. La historia, que inicialmente fue publicada como una novela gráfica, finalmente dará el brinco al manga. Esto significa que muchos lectores podrán disfrutarla próximamente, y gracias a Shuheisha, ya tenemos la sinopsis oficial que dice así:

“Sasuke visita el Instituto de Investigación de Astronomía, muy lejano de la Tierra del Fuego. Para encontrar pistas del Rikudo Sennin, Sasuke se une a Sakura en este viaje y empieza una investigación secreta. Sin embargo, un plan de vida o muerte ya está en juego. La casada pareja debe enfrentarse a los retos que vienen con esta sorpresiva investigación.”

Como puedes ver, esta historia se desarrollo tras los acontecimientos de Naruto: Shippuden. Sasuke y Sakura ya están casados a estas alturas, y este manga nos mostrará las aventuras secretas de la pareja.

